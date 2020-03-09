Öğrenciler projeleri ile ekonomide 30 milyon lira tasarruf sağlayacak

'ncisi düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda öğrenciler ülke ekonomisi ve sanayisine katkıda bulunacak projelerle yarıştılar.

Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Kompleksinde açılışı yapılan yarışmaya, Kayseri İl Mili Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, projeye katılan öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Türkiye'de toplam 12 bölgeden 15 bin 273 başvurunun yapıldığı yarışmada Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Aksaray'dan 947 proje içerisinden 100 proje sergilendi. Yarışmaya giren projeler 57 jüri tarafından oylanarak yarışma sonunda seçilen 6 proje alanından 16 finalist birincilik için yarışacak.

Yarışmada kaybedenin olmadığını söyleyen İl Mili Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Kayserimizin ev sahipliğinde bölge illerimizin TÜBİTAK bölge yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Burada 100 tane sergilenen buluş var, gelişme var. Çocuklarımız geleceğe hazırlanıyorlar. Çok güzel hayalleri var ve gerçekleştiriyorlar. TÜBİTAK'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl 51.'si düzenlenen bir çalışma bu ve bu çalışmaların neticesinde ülkemizin geleceğini aydınlık görüyoruz. Kayseri'den 44 proje burada sergilenmeye hak kazandı. Tabi bu projelerin 12'si de dereceye girecek bu yarışma neticesinde. Biz buna kaybedeni olmayan yarışma diyoruz. Bütün bölgelerimizden başvuru oldu ve 100 tanesi buraya geldi ama buraya gelmeyen çocuklarımız da kaybetmediler. Onlar da birlik beraberlik içerisinde hazırlanmanın mutluluğunu yaşadılar. Gelecekte onlardan da güzel şeyler bekliyoruz. Ben burada emek veren herkesi kutluyorum ve bu eserlerin hayata yansımalarının olumlu olacağını düşünüyorum. Bunların patentlerinin alınarak bilime ve Türk Sanayisine katkıda bulunmasını temenni ediyorum” dedi.

Geliştirdikleri proje ile sudaki oranları ölçerek insanların sağlığına faydalı olacaklarını söyleyen Merkez Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencisi Eren Said Duran, “Bizim projemiz havuz suyunda bulunan hastalıkların önüne geçebilmek için oluşturulan kimyasalların gerekli dozajlarını ve ölçümlerinin düzgün yapılması. Projemizle bu dozajlamanın anlık ve sürekli şekilde yapıldığını gösteriyoruz. Eski yöntemlerde böyle yapılmıyor. Projede dozajlama anlık yapıldığı gibi bize ihbar yoluyla PH ya da klorun düştüğünü belirtmektedir” ifadelerini kulandı.

Kaşif robot projesi ile ülke sanayisinde katkıları bulanacağını söyleyen Mucur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Oktay Işık, “Projemizin adı ‘Kaşif Robot'. Bunun amacı ise insanların giremediği ve ya girmesinin tehlikeli olduğu yerlerde, enkaz altlarında, arama kurtarma faaliyetlerinde, nükleer tesislerde ve radyoaktif sızıntı durumunda bu robotu göndererek, ortamdan görüntü ve fiziksel değişikliklerin bilgisi alınmaktadır. Robot ile iletişim kaşif apk uygulaması ile sağlanmakta ve yazılımı da bize aittir. Bu robot ülkemizde yapılmaya başlanan ve ihale sürecinde olan nükleer tesis santrallerinde yaşanabilecek kaza ve ya sızıntı durumunda ortamdaki ölçümleri yapacak” dedi.

Talas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Hakan Gedikbaş, daha fazla güvenlik sağlamak için yeni bir yazılım gerçekleştirdiklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Projede bir kilit sisteminin önce yüz tanıma ve ardından da istenilen sayıda göz kırpma sayısı ile şifrelemesiyle açılması sağlanmıştır. Sisteme daha önceden tanıtılan kişi önce ekranda yüz tanımasını yapıyor ve sonrasında göz kırpma sayısı sayılıyor. Sisteme verilen kırpma sayısına ulaştığında kapının açılması sağlanıyor. Buradaki amacımız da güvenliği arttırmak”

Sivas Bilim ve Sanat Merkezinden katılan 10. Sınıf öğrencisi Onur Turan, “Projenin adı ‘İnsan Hareketlerini Taklit Eden İnsansı Robot' ve bu projede bulunan kameradan aldığı açıları robota yollayarak, robotun hareket etmesini sağlamak. Projenin amacı Türkiye'deki insansı robot çalışmalarına katkıda bulunmak.”

İsraf edilen kalem uçlarından tasarruf ederek ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını söyleyen Kırşehir Bilim Sanat Merkezinden katılan Muhammed Emir yağmur, “Projemizin adı ‘Tasarruflu Uçlu Kalem Sistemi'. Kalemlerin mekanik yapısından dolayı sonunda kullanılamayan yaklaşık 15 milimetrelik bir kısmı daha az miktarlara düşürmek üzere tasarlanmıştır. Bu kayıptan dolayı ülkemizde yaklaşık olarak yılda 36 milyon TL zarar ediliyor. Bizim yaptığımız tasarıma göre yaklaşık olarak 30 milyon TL'yi kurtarmayı başardık. Bu miktarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve uçların yapımında kullanılan karbon elementinin de yapılmasını sağlayarak, doğal kaynaklarımızda bir tasarruf elde etmeyi başardık” dedi.