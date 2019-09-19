Öğrenciler sokak sokak gezip çöp topladı

Kayseri'de, Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü kapsamında sokak sokak gezerek çöp topladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, düzenledikleri sosyal sorumluluk projesi ile Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü'nde ‘Temizlik imandandır' sloganıyla sokak sokak gezerek çöp topladı. Çevredeki vatandaşların da takdirini toplayan öğrenciler, sokakları pırıl pırıl yaptı.

Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Göğebakan, “15 Eylül Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü kapsamında ‘Temizlik imandandır' sloganıyla öğrencilerimizin çevreye karşı duyarlı olmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir projeyi hata geçirdik. Özellikle okulumuzun çevresini de gündeme aldık ki hem çevremizdeki insanlara hem de öğrencilerimize bundan sonra çöplerini çöp kovalarına atmalarını sağlamak amaçlıyoruz. Allah, Kur'an-ı Kerim'de ‘Temiz olanları Allah sever' diyor. Peygamber efendimizde Hadis-i Şerifte ‘Temizlik imandandır' diyor. Aynı zamanda kadim medeniyetimizde de ‘Aslan yattığı yerden belli olur' gibi sözlerle yaşanılabilir bir çevre oluşturmamız için daha duyarlı olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Küçüktepe de, “Bilindiği gibi biz dünyaya temizliği öğreten bir medeniyetin torunlarıyız. Buna rağmen son dönemlerde özellikle çevre konusunda ve ruhi anlamda bir jenerasyona uğradığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz imam hatip okulları olarak ve eğitimin her alanındaki insanlar olarak hem manevi temizliğe hem de maddi temizliğe önem vermemiz gerektiğini biliyoruz. Bunu uygulamaya dökmemiz gerekiyor. Sokaklarımız kir içerisinde ve kağıtlar her tarafa atılıyor. Dolayısıyla böyle bir bilinci oluşturmak hem dinimizin emrini insanlara hatırlatmak hem de dünyaya temizliği biz öğrettik bilincini devam ettirmek amacıyla okulumuzun yaptığı bu etkinliğe katılıyoruz ve destek veriyoruz” dedi.