“Öğrenciler tatili tatil gibi geçirmeli”

Tatilin çocuklar için şarj olma dönemi olduğunu söyleyen Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, özellikle ilkokul dönemindeki çocukların anne-babalarını uyararak, “Ara tatili, tatil gibi değerlendirmek çok önemli. Ancak bazı veliler, bunu çok tatil olarak görmüyorlar. Mutlaka eksikleri gidersin, eksikleri gidermek için ders çalışsın gibi düşünüyorlar. Bu dönemde çocukların dersleriyle ilgili eksikliklerinin ne olduğu mutlaka ki düşünülebilir, neler yapılması gerektiğini planlanabilir ama eksikleri tamamlamak için tatil dönemini seçmemek gerekiyor. Eksiklerin üzerinde durulacak zaman, 2 haftadan sonraki okulun başladığı zaman ve buna yönelik bir plan yapılabilir. Elbette eksiklerin giderilmesi önemli ancak bunu tatil sürecinde yapmamakta fayda var. Çocuğun bu süreci rahatlama, sevdiği şeylerle daha çok uğraşarak eğlenme süreci olarak yaşaması gerekiyor. Tatil döneminde anne-babalarla kuracağı bağı güçlendirecek kaliteli zaman geçirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı. Çocuğun sevdiği spor, sanat gibi aktiviteleri birlikte yapmak gerekir” dedi.

Ayrıca lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ara tatil döneminde de çalışmak durumunda kaldıklarını belirten Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, zor bir süreçten geçen bu öğrencilerin, ara tatilde mutlaka birkaç gün de olsa tatil yapmalarının deşarj olmak açısından kendilerine iyi geleceğini vurguladı.

“Tatil, tatil gibi olmalı”

Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, ailelerin çocuklarıyla birlikte aktiviteler yaparak kaliteli zaman geçirebileceklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tatil döneminde çocukların kendilerine zaman ayırmasına müsaade etmeyen bir ebeveyn tutumunun olması, çocuğun bireyselliğine saygı duyulmadığını ve çocuğa önemsenmediğini hissettirebilir. Bu zorlayıcı tutum 2'nci döneme daha problemli başlamalarına sebep olabilir. Hem akademik hem de psikolojik problemlerin ortaya çıkmasını tetikler. O yüzden 2 haftalık sürede tatil yapmalarına izin vermek, çocukların psikolojisi açısından da oldukça önemli. Tatil, tatil gibi olmalı. Kaliteli zamandan kastettiğimiz ise annenin, babanın varsa kardeşlerin de dahil olduğu aktiviteler. Örneğin televizyon izlemek çok kaliteli zaman değildir ama beraber oyunlar oynamak, dışarıda yürüyüş yapmak, spor yapmak gibi aktiviteler herkesin işin içinde bulunduğu ve kaliteyi de arttıran türden aktivitelerdir. O yüzden herkesin bir arada olacağı aktiviteler tercih edilirse, kaliteli zaman da geçirilmiş olur.”

“Tatilde kalabalık mekanlardan uzak durun”

Sevim Buzkan Ertuğrul, Omicron varyantının hızla yayıldığı bir sürece denk gelen ara tatilde, farklı bir mekana gezi planlanıyorsa, mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarına dikkat edilen mekanların tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “Maalesef, Covid-19'un yeni varyantı Omicron çok hızla yayılıyor. O nedenle tatile gitmeyi planlayan ailelerin ilk dikkat edeceği nokta, yine çok kalabalık ortamlardan uzak durulması ve önlemlere dikkat edilmesi geliyor. Aileden birinin hastalanması diğer aile üyelerini riske edebileceği gibi, çocuk için tatil planlarının suya düşmesi ve hayal kırıklığı yaşamasına da yol açar” ifadelerini kullandı.