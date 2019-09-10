İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler uygulamalı trafik eğitimi alacak

Hacılar Belediyesi, İstiklal İlkokulu bahçesinde ‘Trafik Eğitim Pisti’ çalışması yaptı.

Hacılar Belediyesi, İstiklal İlkokulu bahçesinde ‘Trafik Eğitim Pisti' çalışması yaptı.


Öğrencilerin erken yaşlarda trafik eğitimi alması, trafik kurallarına yönelik duyarlılık ve farkındalık kazanmaları amacıyla ilkokul bahçesinin büyük bir bölümü trafik eğitim pisti olarak düzenlendi.


Okul bahçesinde yapılan çalışmayla öğrencilerde “trafik güvenliği bilincini” oluşturmak ve gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini amaçladıklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Belediye olarak öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak her konuda desteğimizi sürdürüyoruz. İlkokul düzeyindeki öğrencilerimizin trafik konusunda da bilinçli bireyler olarak yetişmesi için İstiklal İlkokulu bahçesinde ‘Trafik Eğitim Pisti' çalışması gerçekleştirdik. Kayseri'de ikinci olan bu alanda öğrencilerimiz, trafik güvenliği dersini uygulamalı olarak yapabilecekler. Yapılan çalışmanın eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.


Amaçlarının Türkiye'yi milli ve evrensel bir hedefe ulaştıracak gençler yetiştirmek olduğunu söyleyen Başkan Özdoğan, bu doğrultuda öğrenci ve öğretmenlerin her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.