Öğrencilerden Başkan Yalçın'a kütüphane için teşekkür plaketi

Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane'den yararlanan öğrenciler, Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür plaketi takdim etti.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Gençlerle Kitap Sohbetleri' programının sonunda söz alan öğrenciler, açıldığı günden bu yana kütüphaneden yararlandıklarını belirterek sağlanan imkânlardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Kütüphanenin ders çalışma yönünden çok elverişli bir ortama sahip olduğunu dile getiren öğrenciler, “Nezih bir ortamda günün her saati çalışma imkânı sağlayan 7/24 Kütüphaneyi biz öğrencilerin ve araştırmacıların hizmetine sunduğunuz için şükranlarımızı arz ederiz” ifadelerinin yer aldığı teşekkür plaketini Başkan Yalçın'a takdim etti.

Başkan Yalçın da karşılaştığı sürpriz için öğrencilere teşekkür ederek, “Kütüphanemizi her geldiğimde dolu dolu görüyorum. Öğrencilerimizin yoğun ilgisi var. Bu da bize ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı gösteriyor. Burada ders çalışan öğrencileri ve araştırmacıları görmek beni son derece mutlu ediyor. Bu sürpriz plaket de çok mutlu etti, teşekkür ediyorum” dedi.