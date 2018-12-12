Öğrencilerden Büyükkılıç'a ziyaret

Sınıf öğrencileri Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç'a nezaket ve teşekkür ziyaretinde bulundu.

Okul Müdürü Nurettin Şahin ile Okul Aile Birliği Üyelerininde yer aldığı ziyarette öğrenciler Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç'a eğitime ve eğitimciye özelikle de okullarına yapmış oldukları hizmet ve yatırımlarından dolayı teşekkür ederek, sınıflarına davet ettiler.

"Öğrencilerin bu mutluluğu bize yeter" ifadesini kullanan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ise “Melikgazi Belediyesi olarak okulları ziyarete bulunuyoruz. Bu okulumuza yaptığımız ziyarette okuldaki eksiklikleri ve yapılması gerekenleri gördük ve inceledik. Sonra da yapılması gereken hizmetleri yerine getirdik. Amaç çocuklarımız başta olmak üzere eğitim alanlarını nezih ortamlarda yapılmasını sağlamaktır. Melikgazi'ye ve Melikgazililere yakışır eğitim yuvaları oluşturmaktır. Şehit Astsubay Serkan Ciddioğlu İlkokulu'nda birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Yapılan yatırım ve hizmetler hem eğitimciler hem de öğrenciler için bir bütünlük oluşturdu” dedi.

Eğitime ve Öğretime yapılan hizmet ve yatırımların aslında geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, belediye olarak eğitim kurumlarına yatırım ve hizmetlerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.