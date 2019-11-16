Öğrencilerden El Öpme Etkinliği

Yıl Saray Halı ilkokulu Hayriye MUSLU 1.sınıf öğrencileriyle Ekim2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 'İyilikler Kulübü' adlı eTwinning projesinde yerini aldı.

Proje hakkında bilgiler veren Öğretmen Hayriye Muslu; "Her ay farklı bir etkinlikle sürdürülecek olan bu projenin amacı; çevreye duyarlı, yardımsever, 'iyilik' kavramını içselleştirebilen ve empati kurabilen öğrenciler yetiştirmektir. Proje kapsamında Kasım ayı etkinliği 'El Öpenin Ben Olayım' etkinliğidir. etkinlik kapsamında Bahçelievler mahallesindeki yalnız yaşayan yaşlılar ziyaret edilmiş, Cuma namazı çıkışı amcaların elleri öpülüp kandillerı kutlanmıştır. Kasım ayı boyunca etkinlik devam ederek öğrencilerimiz yaşlılarımızın kapılarını çalmaya devam edeceklerdir" dedi.