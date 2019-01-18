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Öğrencilere karneleri çevre dostu çantalar içinde verildi

Sümer Osman Göksu İlkokulu’nda öğrenci ve velileri bilinçlendirmek için karneler çevre dostu bez çantalar içinde verildi.

Sümer Osman Göksu İlkokulu'nda öğrenci ve velileri bilinçlendirmek için karneler çevre dostu bez çantalar içinde verildi.


Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sıfır atık projesi doğrultusunda Sümer Osman Göksu İlkokulu'nda yapılan uygulamaya Kocasinan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Uzunkoca ile Lütfi Fındıkçı, Okul Müdürü Ersel Türkmen, sınıf öğretmeni Mehmet Emin Şeker ve veliler katıldı.


Sınıftaki öğrenciler ve veliler çevre bilinci hakkında bilgilendirilerek karneler çevre dostu bez çantalar içinde verildi.

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