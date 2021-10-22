Öğrencilerin 2 yıllık emekleri sergilendi

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştıkları 50 adet hat sanatı eseri, Mevlid-i Nebi Haftası programı çerçevesinde yapılan açılışla sergilendi.

Okul bahçesinde düzenlenen açılışa, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, okul yönetimi, öğrenciler ve veliler katıldı. Okullarında bulunan geleneksel sanatlar kulübü tarafından 2 yıldır sergiye hazırlandıklarını söyleyen Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celil Okur, “Sergimizin amacı, peygamberimizin doğumu ve Melid-i Nebi Haftası münasebeti ile geleneksel sanatlar kulübümüzün Hüsn-ü Hat sergisini göstermek. Çocuklarımızın göz nuru ve emeği olan bir sergi. Burada bulunan eserler öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Bu sergiye 2 yıldır hazırlanıyor öğrencilerimiz. Salgın nedeni ile biraz ertelemiş olduk aslında. Yani 2 yıldır hazırlığı yapılan bir sergi. Peygamberimizin dünyaya tanıtılması gerekiyor. Bu haftanın önemi üzerinde Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu yılı vefa toplumu olarak belirtti. Bu amaçla da peygamberimize vefa duygumuzu ifade etmek istedik” dedi.

Erkek öğrencilerin de sanata duyarlı olduklarını gösterdiklerini belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Pınar Ökmen de, “Şu an burada açmış olduğumuz sergi hat sanatı üzerine kurulu olan bir sergi. Erkek İmam Hatip Lisesi olmasının sebebi de, erkek öğrencilerimizin de sanata gayet duyarlı, ilgili olduğunu göstermek istedik. Bir nevi de başardığımızı düşünüyorum. Eserlerin yapım sürecini okul açıldığından itibaren bu zamana kadar, pandemi öncesinde ve sonrasında gerek uzaktan eğitimle gerek canlı eğitimle beraber iş birliği şeklinde yürüttük çocuklarımızla. Şu an burada 50'ye yakın eserimiz var. Tamamı ile hat üzerine yoğunlaştık burada. İnternetten ve çeşitli yerlerden araştırarak var olan hat sanatlarını gündeme çıkarmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri tarafından sergi gezilerek, eserler hakkında bilgiler aldı.