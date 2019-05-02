Öğrencilerin projelerinin bulunduğu TÜBİTAK Sergisi Açıldı

Serginin açılışına Kocasinan İlçe Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, sergiyi gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni İlhan Tekin yaptığı konuşmasında, “30 tane projeyle etkinliğimizi yaptık. Bu projelere, 100 tane öğrencimiz katkıda bulundu. Öğrencilerimiz, 2-3 Mayıs'ta projelerini sunuyorlar. Bunların tamamı kendi emekleri, kendilerinin ortaya çıkardıkları projeler. Yaptıkları işleri de zevkle yapıyor öğrencilerimiz. Çok da mutlu oluyoruz yaparak ve yaşayarak öğrendiklerini, kitap bilgileri dışındaki bilgilerini yaptıkları zaman daha da akılda kalıcı oluyor, daha da etkili bir öğrenme şekli oluyor. 2-3 Mayıs'ta bütün Kayseri halkını etkinliğimizde bulunmaya davet ediyoruz” dedi. Okulun 10. sınıf öğrencilerinden Onur Samet Akdoğan ise yaptıkları proje hakkında şunları söyledi;

“Okulumuzda TÜBİTAK sergisi yapmak için buradayız. Projemiz, taşınabilir internet ve powerbank birleştirilerek hayatımızı daha da kolaylaştırmak için atılmış bir adım. Yolculuğa çıktığımızda, iki ürünü aynı anda taşıyarak ürün kalabalığı yapmaktansa, tek bir ürün haline getirerek ikisini bir cihazdan kullanmak daha mantıklı geldiği için böyle bir proje düşündük.”

Borun nerelerde kullanılacağı konusunda proje geliştiren 10. sınıf öğrencisi Zeynep Aras, “Biz zaten coğrafya dersinde kayaçlar konusunu işliyoruz. Öncelikli amacımız bor tanıtımı oldu. Çünkü, bor Türkiye'de en önemli elementtir. İlk olarak, Mısır'da mumyalama işlemlerinde kullanılmış mesela bor. İnşaat sektöründen, ilaç sektörüne kadar her yerde kullanılmakta. İnsanların aklında hep bor nedir, nerede kullanılır neden kullanılır soruları oluyor. Sadece bor olarak biliniyor ama biz burada ne işe yaradığını anlatmayı amaç edindik” dedi.

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı sanat ve bilim sergisinin açılışı gerçekleşti. Açılan sergide toplamda 100 öğrenci, sanat ve bilim alanında 30 proje sergilerdi. Sergide robotik çalışmalar, telefonla kontrol edilebilir drone, asit yağmurlarının bitkiler üzerindeki etkisi gibi birçok alanda yapılmış proje yer alıyor.