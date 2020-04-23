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Öğrencilerin sesiyle öğretmenlerden 23 Nisan mesajı

Kayseri’de Osman Düşüngel Ortaokulu tarafından hazırlanan videoda öğretmenler, öğrencilerin sesinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Kayseri'de Osman Düşüngel Ortaokulu tarafından hazırlanan videoda öğretmenler, öğrencilerin sesinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.


Okul tarafından hazırlanan videoda öğretmenlerin görüntülerine öğrencilerin sesleri eklendi. Videoda yer alan mesajda; "Bu yurdun, bu devletin, yüce cumhuriyetin sahibiyiz çocuklar. Bunları koruyacak, bir ilkeye uyacak yine biziz çocuklar. 23 Nisanların zevki çok fakat yarın güç işimiz çocuklar. Bu göklerin, bu yerin, kutlu emanetlerin bekçisiyiz çocuklar. Atalardan şan alan, böyle temiz kan alan, yalnız biziz çocuklar. Türküz, ne mutlu bize. Bu bayram kutlu bize. Eğleniniz çocuklar" ifadelerine yer verildi.

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