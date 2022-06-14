Öğretmen Başkan'dan YKS öncesi ipuçları

18 Haziran Cumartesi günü yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 19 Haziran Pazara günü gerçekleşecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) öncesi ilçede bulunan billboardlarda adaylara başarılar dileyen Başkan Yalçın, farklı bir uygulamaya da imza atarak sınavdan çıkabilecek konulardan bazı ipuçları paylaştı.

YKS'de yer alan ders kategorilerine yönelik sınav ipuçlarında matematik, kimya, geometri, coğrafya, tarih, Türkçe ve edebiyat derslerinden kısa bilgiler paylaşılıyor. Billboardlarda ayrıca ‘Kendine güven' ve ‘Yapabileceğine inan' gibi motivasyon sözleri de yer alıyor.

‘MANEVİ BİR DESTEK VE FARKLI MOTİVASYON ARACI OLMUŞ'

Talas Belediyesi'nin dikkat çeken bu uygulaması YKS'ye hazırlanan adaylardan da tam not aldı. YKS'ye hazırlanan öğrenci Ayşenur Kocaoğlu, “YKS'ye hazırlık boyunca zaten çok stres yaşıyoruz, bu paylaşımlarla da bize moral motivasyon oluyor, ayrıca Talas Belediyesi'ne ait kütüphane de ders çalışmak için ideal bir ortam oluyor, kütüphaneye gelirken bu billboardları görmek beni ayrıca motive ediyor ve mutlu oluyorum. Burada yer alan ‘Mutlu ol, çünkü sen elinden geleni yaptın', ‘Kendine güven yapabileceğine inan' mesajı benim dikkatimi çekti ben zaten kendime güveniyorum ama benim dışımda birilerinin de bana güvendiğini bilmek ve bana böyle seslendiğini görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür ederim” dedi.

Bir diğer YKS hazırlık öğrencisi Kerem Gölbaşı da benzer düşünceleri ifade ederek, billboardlarda yer alan ipuçlarının da ayrıca yararlı olduğunu ve hoşuna gittiğini dile getirdi. Öğrenci Gölbaşı bu farklı çalışma için Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Bir başka öğrenci Mert Ulusoy da billboardların çok mantıklı bir hareket olduğunu kaydederek, moral ve motivasyon anlamında çok yararlı olduğunu söyleyerek Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti.