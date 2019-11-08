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Öğretmen Ligi Voleybol Bölge Müsabakalarında Kadınlarda Ankara Bölge Birincisi Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Bölge Birinciliği müsabakalarında kadınlarda İç Anadolu bölge birincisi Ankara oldu.


Atatürk Spor Salonunda oynanan final müsabakalarının ardından Ankara takımı adını finale yazdırdı. Oldukça heyecanlı geçen müsabakalarda 1. Ankara, 2. Kayseri, 3. Sivas ve 4. Aksaray oldu.


Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle tarafından verildi.

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