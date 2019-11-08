Öğretmen Ligi Voleybol Bölge Müsabakalarında Kadınlarda Ankara Bölge Birincisi Oldu

Atatürk Spor Salonunda oynanan final müsabakalarının ardından Ankara takımı adını finale yazdırdı. Oldukça heyecanlı geçen müsabakalarda 1. Ankara, 2. Kayseri, 3. Sivas ve 4. Aksaray oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle tarafından verildi.