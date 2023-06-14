Öğretmen ve öğrenciler Bünyan için çalıp söyledi

Bünyan Namık Kemal Ortaokulu yöneticisi, öğretmenleri ve öğrencileri Bünyan yöresi ile özdeşleşmiş 'Halı Dokurum' isimli türküyü Bünyan'ın eşsiz doğası, tarihi ve kültürel güzellikleri ile harmanlayarak, 'Bünyan İçin Çal, Bünyan İçin Söyle' etkinliği gerçekleştirdiler.

Birçok sosyal mecrada yayınlanan; Bünyan'ın tarihi, kültürel mirasları ve eşsiz doğasının sergilendiği 'Bünyan İçin Söyle' özel klibi yoğun ilgi ve halkın taktirini topladı. Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri Bünyan Kaymakamlığı, Bünyan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verdikleri destek ve yardımlar için teşekkür etti.

Gerçekleştirilen proje için öğrencileri ve öğretmenleri kutladığını belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ''Bünyan İçin Çal, Bünyan İçin Söyle isimli projede ilçemizdeki önemli eserler ve yapılar sergilenmiş. Bünyan'ımızın eşsiz doğası ve manzarası gözler önüne serilmiş. Bünyanlı olan herkesin kendinden bir parça bulacağı kıymetli bir eser olmuş. Başta öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum'' ifadelerini kullandı.