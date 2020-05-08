İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenevi personelinden 'Bir kan bir can' kampanyasına destek

Kayseri Kocasinan Öğretmenevi idareci ve personeli, ’Bir kan bir can’ kampanyasına kan bağışında bulunarak destek verdi.

Kayseri Kocasinan Öğretmenevi idareci ve personeli, 'Bir kan bir can' kampanyasına kan bağışında bulunarak destek verdi.


Kayseri Kocasinan Öğretmenevi idareci ve personeli, 'Bir kan bir can' kampanyasına 25 kişilik grupla kan bağışında bulunarak destek verdi. İftardan sonra Kan Merkezi'nde buluşan 25 kişi kan bağışında bulundu.


Kan bağışında bulunanlara öğretmenevinde yapılan Reyhan şerbeti ikram edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.