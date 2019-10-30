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Öğretmenin ölümü ilçeyi yasa boğdu

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir süredir kanser tedavisi gören 37 yaşındaki öğretmen Ömer Böyükbaş hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir süredir kanser tedavisi gören 37 yaşındaki öğretmen Ömer Böyükbaş hayatını kaybetti. Öğretmenin ölümü ilçeyi yasa boğdu.



Develi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan ve yaklaşık 3 aydır tedavi gören Ömer Böyükbaş kansere yenik düştü. Öğretmenin vefat haberi ilçeyi yasa boğdu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, sosyal medya hesabından "Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkçe öğretmenimiz Ömer Böyükbaş Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kıymetli eşleri Rabia öğretmenimiz başta tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" şeklinde açıklamada bulundu.

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