Öğretmenler ara tatilde doğa yürüyüşü ve tırmanış ile stres attı

Türkiye genelinde Milli Eğitim'de bu yıl ilk defa uygulanan ara tatil, eğitim semineri kapsamında öğrenciler kadar öğretmenlerin de dinlenmesine imkan sağladı. Kayseri Arif Molu M.T. Anadolu Lisesi öğretmenlerinden bir grup, verilen bu tatili en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla Ali Dağı'nda başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Rehberliğini Mustafa Eliaçık'ın yaptığı bu yürüyüş, oldukça güzel bir havada ve samimi ortamda geçti. Kayseri'ye tümüyle hakim Ali Dağı'ndaki bu yürüyüşte katılımcılar bol bol fotoğraf çekti. Organizeyi ve gruba rehberlik görevini üstlenen Mustafa Eliaçık, yaptığı açıklamada “ Çocuklar 1 hafta tatil yaparken, biz de her gün okula gidiyoruz.Tabii her gün farklı faaliyetler yapıyoruz ? Ali Dağı'na yaptığımız bu doğa yürüyüşü de bunlardan biri Tatil ve eğitim semineri tüm Türkiye genelindeki okullarda uygulanıyor . Tabii kimi okullar çok daha farklı alanlarda farklı faaliyet yaparlarken, biz de Arif Molu M.T.Anadolu Lisesi öğretmenleri olarak , Kayseri'mizin hemen yanı başındaki türkülere ilham kaynağı olmuş Ali dağına çıkalım dedik. Ekip arkadaşlarımın çok güzel bir gün geçirdiklerini düşünüyor ve bu ortamda onlarla birlikte olmaktan dolayı hayli mutlu olduğumu ifade ediyorum” diye konuştu.

Ali Dağı zirvesinden Kayseri'yi, Talas'ı, Erciyes Dağı'nı ve çevreyi hayranlıkla izleyen selfi yapan öğretmenler, sonuçta mutlu bir şekilde ve tüm sıkıntılarından arınmış olarak şehre dönüş yaptılar.

Yürüyüşe aynı okulda öğretmenlik yapan Mustafa Eliaçık, Ahmet Karakaya, Suna Demirel, Şükrü Dalkılıç, Sadettin Acet, Nigâr Çevik, Ramazan Çalık ve Hakan Bağcı katıldı.