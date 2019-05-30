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Öğretmenler Avrupa'da STEM Eğitimi Aldı

Kayseri’den 13 öğretmen, “Sınıfa siSTEM Gelir Öğretmen Gelişir” projesi ilk hareketliliği Çek Cumhuriyetinin Prag şehrinde STEM eğitimi aldı.

Kayseri'den 13 öğretmen, “Sınıfa siSTEM Gelir Öğretmen Gelişir” projesi ilk hareketliliği Çek Cumhuriyetinin Prag şehrinde STEM eğitimi aldı.


Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi tarafından Türkiye Ulusal Ajansı Okul Eğitimi Programına yazılan ve yürütülen 2018-1-TR01-KA101-053672 referans numaralı “Sınıfa siSTEM Gelir Öğretmen Gelişir” projesi ilk hareketliliği Çek Cumhuriyetinin Prag şehrine gerçekleştirildi. Proje kapsamında Hikmet Madazlı Anaokulu, Gesi İldem Anaokulu, Besime Özderici İlkokulu ve Hacılar İstiklal İlkokulundan 3'er kişi olmak üzere toplam 12 öğretmen STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) konusunda EDUCAnet eğitim merkezinde 10 gün süren kursa katıldı. Öğretmenler aldıkları kurs eğitiminin yanı sıra Zakladni Skola, Masarykova Stredni Skola Chemicka okullarını da ziyaret ederek uygulamayı yerinde inceleme fırsatı da elde etmiş oldu. Kurs sonunda bütün katılımcı öğretmenlere okul müdürü tarafından sertifikaları takdim edildi.


Projenin ikinci hareketliliğinde ise 4 farklı okuldan toplam 12 öğretmen Avusturya'nın Viyana şehrinde eğitime katılacak.

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