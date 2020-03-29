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Öğretmenler gönüllü olarak maske üretimine başladı

Develi Hastanesinin Maske ihtiyacını karşılamak için gönüllü olan Develi Halk Eğitim Merkezindeki öğretmenler ve kursiyerler maske üretimine başladı.


Koronavirüs sebebi yaşanan maske sıkıntısını giderebilmek için öğretmenler de büyük bir fedakarlık gösterdi. Develi ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmen olan ve dikiş makinesini kullanmasını bilenler Develi Devlet Hastanesi'nin maske ihtiyacını karşılamak için üretime başladı.


41 yaşındaki Sevda Özdemir "İhtiyaç doğrultusunda maske dikimine gönüllü olarak geldik yardımcı oluyoruz. Benim kendi mesleğim okul öncesi öğretmeniyim. Halk Eğitim de kadrolu öğretmenim dikişçi arkadaşlarımız dikiyor bende yardım amaçlı kesme işini yapmak için geldim" dedi.


Develi Halk Eğitim Merkezi'nde görevli olan Dudu Erciyes ise "İlçemizde maske sıkıntı çekildiğinde dolayı Develi Halk Eğitim Merkezimizde arkadaşlarımızla birlikte gönüllü olarak maske üretmeye başladık" diye konuştu.


60 yaşında olmasına rağmen gönüllü olarak maske üreten Melike Uysan "Ben Develi Halk Eğitim Merkezinde kursiyerim, gönüllü olarak ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.

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