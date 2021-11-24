Öğretmenler Günü Bünyan'da kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğretmen ve öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı, şiirler okudu ve şarkılar söyledi. Programda; şehit olan öğretmenlerin hayat hikayeleri katılımcılara izletildi. Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Özkan Altun; "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Namık Kemal Ortaokulumuzun düzenlediği etkinlik vesilesi ile başta eğitime gönül vererek bu uğurda şehit olan kahraman öğretmenlerimizi ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyor, onun gösterdiği yolda bizleri yetiştirerek bu günlere getiren ve daha nice yeni nesiller yetiştirecek olan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum'' ifadelerini kullandı.