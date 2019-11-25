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Öğretmenler Günü‘ne özel satranç turnuvası

KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği’nin 23-24 Kasım tarihlerinde düzenlediği satranç turnuvası ilgi gördü.

KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nin 23-24 Kasım tarihlerinde düzenlediği satranç turnuvası ilgi gördü.


Öğretmenler Günü'nde satrançta kozlarını paylaştılar. KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü. 23-24 Kasım tarihlerinde saat 10:30'da başlayan turnuvada sporcular toplamda 6 tur oynadı. 3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi.


Kayseri'nin sevilen outlet alışveriş merkezinde, bu tarz etkinliklerin süreceği bildirildi.

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