Öğretmenler Günü‘ne özel satranç turnuvası

KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nin 23-24 Kasım tarihlerinde düzenlediği satranç turnuvası ilgi gördü.

Öğretmenler Günü'nde satrançta kozlarını paylaştılar. KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü. 23-24 Kasım tarihlerinde saat 10:30'da başlayan turnuvada sporcular toplamda 6 tur oynadı. 3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi.

Kayseri'nin sevilen outlet alışveriş merkezinde, bu tarz etkinliklerin süreceği bildirildi.