Oğuz Özat: “Türkiye'nin eğitim geleceği asıl çözümlenmesi gereken amaçlarımızdandır”

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, Kayseri'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmasında, “Türkiye'nin eğitim geleceği asıl çözümlenmesi gereken amaçlarımızdandır” dedi.

Düzenlenen basın toplantısına Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, genel başkan yardımcıları, Eğitim Gücü Sen Kayseri Şube Başkanı Yasemin Çandır ve sendika üyeleri katıldı. Kayseri'de eğitim çalışanlarının talep ve sorunlarını dinleyeceklerini söyleyen Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, “Kayseri İl Başkanlığımızın organize ettiği basın lansmanımızı yaptık. Bugün gün içerisinde okulları dolaşacağız ve akşam da üyelerimizle birlikte olacağız. Bugünü tamamen Kayseri'ye ayırdık. Kayseri önemsediğimiz bir il. Eğitim Gücü Sen kısaca eğitim iş kolunda öğretmenler, eğitim çalışanları, kamuda Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışanların özlük haklarını, sendikal haklarını ve yeni taleplerini sağlamaya çalışan bir sendikadır. Bugün de Kayseri'de hem yerel öğretmen ve eğitim çalışanları sorunlarını hem de genel sorunları dinleyeceğiz, talep alacağız, görüşmeler yapacağız. İl müdürlükleri ile görüşeceğiz. Bu talepler üzerine çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Promosyonlar güncelliğini yitirmiştir. Dönemine göre çok iyi bir rakam olabilir ama bugün maalesef çok düşük kalmıştır. Burada da mücbir nedenler yani güncel gelişmelere göre il müdürlüklerinin, kurumların promosyonları güncelleme yetkisi vardır, iptal etme yetkisi vardır. Bugün 20-30 bin TL'lerden bahsedilen promosyonlar varken, Kayseri'de 2-3 bin TL alınarak promosyonlar devam ettirilmektedir. Bunlar da iptal ettirilerek bankalarla tekrar öğretmenler adına yaklaşık 12 bin öğretmen adına promosyonların günümüz ekonomik durumuna göre yenilenmesini özellikle talep ediyoruz. İl başkanlığımız da bu konuda çalışmalarını yürütüyor” dedi.

Özat, Türkiye'nin eğitim geleceğinin çözümlenmesinin asıl amaçlarından olduğunu söyleyerek, “Biz öncelikle öğretmenler ve eğitim çalışanlarının güncel sorunlarını, taleplerini tespit ediyoruz. İleriye dönük de zaten sadece eğitim çalışanları değil, Milli Eğitim sistemi, öğrencilerimiz, Türkiye'nin eğitim geleceği de bizim asıl çözümlenmesi gereken çalışmalarımız ve amaçlarımızdandır. Bununla ilgili Akademik Bilim Kurullarına kadar oluşturduk. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem eğitimin iyi bir yere gelmesini istiyoruz hem de öğretmenin açlık sınırlarındaki maaşlardan kurtarılıp, bunun yanında okul içi ve okul dışı sorunlarının çözümüne çaba sarf edeceğiz. Bunlarla ilgilide yol haritamız mevcut. Burada olduğum için özellikle Kayseri'de bulunan eğitim çalışanlarına başarılar diliyorum. İnsanca ve huzurlu yaşam talep ediyorum ve bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Ülkemizin ve Kayserimizin eğitiminin daha üst noktalara gitmesini arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.