Okan Buruk: "Bizim i?in iyi bir galibiyet oldu"

?stikbal Mobilya Kayserispor'u deplasmanda 4-1 yenen Medipol Ba?ak?ehir'de Teknik Direkt?r Okan Buruk, "Rakiplerin kaybetti?i bir haftada kazanmay? d???n?yorduk. Bizim i?in iyi bir galibiyet oldu" dedi.

Ma? sonunda d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an Okan Buruk, "Rakiplerimizin puan kaybetti?i haftada bu g?n kazanmay? d???nd?k. ?ok iyi ba?lad?k. Dizili? olarak ofansif bir kadro ile ba?lad?k. Ma??n hemen ba??nda 2-0 ?ne ge?tik. Daha sonra Kayserispor ?zerimize daha ?ok geldi. Gol ile daha ?ok cesaretlendi. ?kinci yar? at?lan 3 golden sonra daha da rahatlad?k. Bu b?l?mde bizim de ataklar?m?z oldu. 4-1 kazand?k. G?zel bir galibiyet oldu. Oyuncular?m? ve Kayserisporlu futbolcular? tebrik ediyorum. Onlar da iyi oynad?lar. Bizim i?in ?nemli bir 3 puan oldu" dedi.