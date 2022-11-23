Okan Uçar 5 gol birden attı

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine FK yoluna namağlup devam ediyor. Sarı kırmızılılar ligin 9.haftasında oynadığı maçta Gaziosmanpaşaspor'u 8-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Erciyes Esen Makine FK'nin golcü oyuncusu Okan Uçar attığı 5 golle dikkat çekti. Gaziosmanpaşaspor maçının 3-22-38-57 ve 71.dakikalarda attığı goller ile takımının fazlı kazanmasında önemli rol oynayan başarılı oyuncu Okan Uçar gol krallığı zirveye çıktı. Okan uçar attığı 5 golle birlikte ligdeki gol sayısını 12'ye çıkarttı.