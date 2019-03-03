Okçuluğa verilen destek şampiyonlar çıkarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin okçuluk sporuna verdiği destekler ulusal ve uluslararası alanda şampiyonluklar getirmeye devam ediyor. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. sporcusu Gizem Elmaağaçlı Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir gurur yaşattı.

Samsun'da gerçekleştirilen 2019 Salon Avrupa Şampiyonası'nda Makaralı Yay Bayanlar Kategorisinde yarışan sporcumuz Gizem Elmaağaçlı finalde Alexandra Savenkova karşılaştı. 146-146 biten karşılaşmada beraberlik atışları sonrasında rakibini geçen Gizem Elmaağaçlı Avrupa Şampiyonu oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcularının şampiyonadaki başarısı Gizem Elmaağaçlı'nın Avrupa şampiyonluğu ile sınırlı kalmadı. Şampiyonada ayrıca Milli Sporcumuz Büşra Nur Gürlek'in bulunduğu Makaralı Yay Genç Bayan Takımımız gümüş madalya, Milli Sporcumuz Gizem Elmaağaçlı'nın bulunduğu Makaralı Yay Bayan Takımımız ise bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.

BAŞKAN ÇELİK SPORCULARIMIZI KUTLADI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Avrupa Şampiyonası'nda bizleri gururlandıran sporcularımızı tebrik etti. Ata sporumuzu olan okçuluğa destek verilmesi halinde dünya ve Avrupa şampiyonları çıkaracağımızı her fırsatta dile getirdiğini hatırlatan Başkan Mustafa Çelik, “Sporcularımız katıldıkları her şampiyonada madalyalar alarak haklılığımızı bir kez daha kanıtlıyorlar. Şimdiye kadar şehrimize birçok madalya kazandıran Şampiyon Sporcumuz Gizem Elmaağaçlı ve Büşra Nur Gürlek'i ile diğer sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kayseri olarak onlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu.