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Okçuluk İl Birinciliği'nden Spor A.Ş, 8 madalya ile ayrıldı

Kayseri Büyükler Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Kayseri Spor A.Ş sporcuları 8 madalya alarak isimlerinden söz ettirdi.


Kayseri Büyükler Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları 4-5 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakalar sonunda Spor A.Ş. forması giyen sporculardan Olimpik Yay Bayanlar Kategorisinde Fatma Maraşlı birinci, Olimpik Yay Erkekler Kategorisinde Kutay Tek ikinci, Mevlüt Mert Atay üçüncü oldu. Makaralı Yay Erkekler Kategorisinde ise; Egemen Uslu birinci, Yunus Emre Arslan ikinci, Makaralı Yay Bayanlar Kategorisinde de, Gizem Elmaağaçlı birinci, Büşra Nur Gürlek ikinci, Tuğçe Erciyes üçüncü oldu.

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