Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na Kayseri damgası

2019 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası müsabakalırı 12-15 Eylül tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Şampiyonada Kayseri Spor A.Ş sporcuları Makaralı Yay Bayan Takımı ve Makaralı Yay Mix Takımı Türkiye birincisi oldu.

Antalya 100.Yıl Okçuluk Tesisleri'nde Yapılan 2019 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonasına 73 Kulüpten 465 sporcu katıldı. Şampiyonada, Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Gizem Elmaağaçlı, Büşra Nur Gürlek ve Ece Hasarpa'dan oluşan Makaralı Yay Bayan takımı Türkiye 1.incisi olurken, Gizem Elmaağaçlı ve Mustafa Dinçel'den oluşan Makaralı Yay Mix takımıda Türkiye 1.incisi olmayı başardı. Kulüpler Turkiye Kupasinda da makaralı yay bayan ve erkek takımları Türkiye 4. sü oldu. Öte yandan, bireysel atışlar sonucunda Gizem elmaağaçlı Türkiye 4. sü olma başarısı gösterdi.