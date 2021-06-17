Okçuluk yaz kupası müsabakaları sona erdi

74 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pisti yanında bulunan Açık Hava Okçuluk Eğitim alanında yapılan müsabakalarda sporcular birincilik kupası için ok attı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.