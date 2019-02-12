Okçulukta bir başarı daha

Ş. bünyesindeki okçularımız katıldıkları şampiyonalardan madalyalarla dönmeye devam ediyor. Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü okçuları Samsun'da yapılan Türkiye şampiyonasından da madalyalarla döndüler.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesislerinde yapılan Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları da katıldı. 69 kulüpten 398 sporcunun mücadele ettiği yarışmada; Serdar Batuhan Yeter, Yunus Emre Aslan ve Furkan Akgün'den oluşan Spor A.Ş. Makaralı Yay Erkek Takım Türkiye 2.'si; Kutay Tek, Hamza Yücel ve Abdullah Deniz Hafız'dan oluşan Klasik Yay Erkek Takım da Türkiye 3.'sü oldu.

Minikler Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonasında ayrıca Spor A.Ş. sporcusu Yunus Emre Arslan Bireysel Makaralı Yay Erkeklerde Türkiye 2.'si olma başarısı gösterdi.