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Okey masasında yakalandılar 88 bin TL ceza yediler

Kayseri’de, Covid-19 tedbirlerine uymadan maske ve mesafe kurallarını hiçe sayarak okey oynadıkları belirlenen 28 kişiye 88 bin 284 TL para cezası kesildi.

Kayseri'de, Covid-19 tedbirlerine uymadan maske ve mesafe kurallarını hiçe sayarak okey oynadıkları belirlenen 28 kişiye 88 bin 284 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar oynatılan ruhsatsız mekanlara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde bir iş yerine yapılan baskında 28 kişinin okey oynadığı belirlendi. Covid-19 tedbirlerine, maske ve mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 28 kişiye toplamda 88 bin 284 TL para cezası kesildi.


Ayrıca okey oynayan bir kişinin de karantina tedbirlerine uymadığı belirlenen baskında, iş yeri de faaliyetten men edildi.

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