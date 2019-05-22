Öksüt Madencilik Develi Halkını İftarda Buluşturdu

Develi'de altın madeni çıkarna faaliyetleri yürüten Öksüt madencilik, Develili vatandaşlara iftar verdi.

İftar programına, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, siyasi partilerin temsilcileri, Öksüt Madencilik Şirketi yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. İftarda Ramazan şerbetçisi de vatandaşlara şerbet dağıttı.

İftarda bir konuşma yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Öksüt madencilik bizleri iftar sofrasında değil adeta gönül sofrasında buluşturdu. Bu güzel organizasyondan dolayı Öksüt madenciliğe teşekkür ediyorum" dedi.

Okunan duanın ardından iftar programı sona erdi.