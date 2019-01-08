Okul bahçesi yazar bahçesi oldu

Daha önce farklı yazarların isimlerinin verildiği ağaçlar öğrenciler ve öğretmenler tarafından toprakla buluşturuldu.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No'lu şube Başkanı Aydın Kalkan, Başkan Yardımcıları Hacı Sarı ve Latif Küçük, Eğitim Bir Sen Kocasinan İlçe Temsilcisi ve Nurettin Öztürk imam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Ece, Melikgazi Eğitim Bir Sen İlçe Temsilcisi Sabahattin Durna, okul müdürleri, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımı ile Yazar Bahçesindeki ağaçlardan yedi tanesine Yedi Güzel Adam'ın isimlerinin verildi.

Mehmet Akif İnan, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Aladdin özdenören, Erdem Beyazıt ve Sezai Karakoç'un isimleri bahçedeki ağaçlara verildi. Törende konuşan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Medeniyetimiz kalem medeniyetidir, Okuyan ve fikreden gençlik için bu gibi çalışmaları önemsiyoruz. Farkındalık oluşturacak Yazar Bahçesi çalışmasına Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan'ın ve Yedi Güzel Adamın isimlerinin verilmesinden dolayı Okul Müdürü Hasan Ece ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Daha Sonra Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokuluna kazandırılan Z Kütüphanede Aydın Kalkan, Hacı Sarı ve Latif Küçük öğrencilerle söyleşi yaptılar. Okul Müdürü Hasan Ece programa katılan okul müdürlerine ve diğer davetlilere teşekkür etti.