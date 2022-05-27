Okul çatısında korku dolu anlar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 8. sınıf öğrencisi, eline aldığı bıçakla okulun çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Zaman zaman çatının kenarına yaklaşan genci görenler korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan Mencübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu'nda meydana gelen olayda 8. sınıf öğrencisi K.T., eline aldığı bıçakla okulun çatısına çıktı. İhbar üzerine okula sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de şişme yatak açarak önlem aldı. Kendine zarar vereceğini söyleyen ve çatının kenarına kadar giden K.T., çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. K.T., psikoloğun ve polis ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından ikna edildi. Çatıdan indirilen K.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.