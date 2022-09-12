İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Okul çevrelerinde 'Narko-Okul' uygulaması

Kayseri’de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde Narko-Okul Uygulaması yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde Narko-Okul Uygulaması yapıldı.



2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının açılmasıyla birlikte, Kayseri polisi teyakkuza geçti. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde Narko-Okul Uygulaması yaptı. Narkotik arama köpeğinin de katıldığı uygulama, kent genelinde 10 ekip ve 2 motorlu narkotim ekibinin katılımı ile gerçekleştirildi. Uygulamada, şüpheli şahıslar ve araçlar didik didik arandı.


Ekipler ayrıca, okul çevrelerinde bulunan parkları ve metruk evleri de denetledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.