Okul çevresi marketler denetimde

Öğrencilerin sağlığını tehdit edecek ürünlerin satışını engellemek ve sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla rutin olarak yapılan denetimlerde, insan sağlığını tehdit eden ürünlere el konuluyor. El konulan ürünler arasında son günlerde adı ölümlü olaylarla gündeme gelen şırınga çikolatalar da yer alıyor.

Okul çevresinde bulunan işletmelerde yapılan denetimlerde öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünler, son kullanma tarihi ve hijyenik yönden incelenirken sağlığa zararlı olduğu tespit edilen gıda maddelerine de el konuluyor.

Denetimler esnasında, satışı yapıldığı belirlenen şırınga çikolatalara da el konuldu. Bununla birlikte kurallara uygun ortamı sağlamadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem yapıldı.