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Okul müdürlerinden Çandıroğlu'na 'Hayırlı olsun' ziyareti

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na okul müdürleri ’Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu'na okul müdürleri 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeniden atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu'na Mehmet Sepici 60.Yıl Cumhuriyet İO, 80.Yıl Cumhuriyet İO, Ergenekon İO, Toki Şehit Levent Çetinkaya İO ve Hacı Ahmet Arısoy AL okul müdürleri 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Ziyaret sonrasında Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'na tablo hediye edildi.

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