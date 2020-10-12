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Okul müdürü geleceğe nefes olmak için fidan dikti, can suyu verdi

Kayseri’de, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısına uyan okul müdürü ve öğretmenler okulun bahçesine fidan dikerek can suyu verdi.

Kayseri'de, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısına uyan okul müdürü ve öğretmenler okulun bahçesine fidan dikerek can suyu verdi.


Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Huzeyfe Ergin ve öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısına uyarak okulun bahçesine fidan dikti. Okul Müdürü Ergin, diktiği fidana can suyu vererek, "Yıllar sonra meyvesini de öğrencilerimizle yiyebilmek için öğretmenlerimizle bir fidan dikip can suyu verdik" paylaşımında bulundu.

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