İhlas Haber Ajansı

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Okul Önünde Bekleyen Araçtaki Şahıstan Uyuşturucu Çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; okul önünde bekleyen bir araç içerisindeki şahıstan 6,46 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; Battalgazi Mahallesi Gürpınar Sokak'ta bulunan Şehit Selim Ortaokulu önünde park halinde bekleme yapan araçtan şüphelendi. Durumundan şüphelenilen taksi içerisindeki S.D.'yi arayan ekipler, 6,46 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.


Uyuşturucu maddeye el konulurken S.D. ise gözaltına alındı.

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