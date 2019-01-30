Okul Sporlarında 2018-2019 yarıyıl sezonu tamamlandı

Spor Şöleni şeklinde geçen Okul Sporları müsabakalarına yarıyıl sezonunda 22 branştan 36 kategoride kız-erkek olarak 15459 sporcu katıldı.

Takım sporlarında ve ferdi branşlarda 8 farklı tesiste yapılan organizasyonlar sporun ruhuna uygun olarak rekabet, dostluk ve centilmenlikle geçti.

Oldukça yoğun katılımla gerçekleşen müsabakalarda 2012 doğumlu sporculardan 2001 doğumlu sporculara kadar ilk ve orta öğrenim düzeyindeki tüm yaşlarda sporcular kendi yaş kategorilerine uygun olarak yarıştırıldı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve ferdi sporcularımız ilimizi çeşitli illerde grup- yarı final ve Türkiye Birinciliği müsabakalarında temsil ettiler ve ikinci yarıyılda da temsil edecekler.