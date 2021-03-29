Okul ve cami onarımları için 1,8 milyon liralık yatırım

Sorumlu belediyecilik anlayışı diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait konulara da destek olduklarını ifade eden Başkan Yalçın, “2021 yılı yatırım programı kapsamında 25 okul, 8 cami, 14 şadırvan ve 3 kamusal alanda bakım onarım ve tadilat çalışması yapacağız. Bu konuda Belediye Meclisimiz Mart ayı toplantısında oybirliği ile karar aldık. Sadece belediyemize ait görev ve sorumluluk alanında değil, toplumun tamamını ilgilendiren okul, cami ve diğer kamusal alanlarda da iş yapmayı, gerekli desteği sağlamayı kendimize görev sayıyoruz. Bu doğrultuda bu yıl içinde başka okullarımız olmak üzere cami, şadırvan ve diğer kamusal alanlarda toplam 1,8 milyon liralık bakım, onarım ve tadilat gerçekleştireceğiz” dedi.