Okuldan çıkan Rümeysa evine ulaşamadı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde okulundan çıktıktan sonra evine giden 10'uncu sınıf öğrencisi Rümeysa Köroğlu, yaya geçidinde aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Atatürk Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Rümeysa Köroğlu'na, okulundan çıkıp evine gittiği sırada yaya geçidinde S.A.O. (27) yönetimindeki 38 ACH 919 plakalı otomobil çarptı. Feci kazada yaklaşık 25 metre sürüklenen talihsiz kız, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Rümeysa Köroğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi. Köroğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü de gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Rümeysa Köroğlu'nun kaza anında etrafa dağılan ayakkabıları ve okul çantası da görenlerin yüreğini burktu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.