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Okullar Arası Bocce Küçük Erkekler İl Birinciliği tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Sezonu Okullar Arası Bocce Küçük Erkekler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


30 Kasım - 01 Aralık tarihleri arasında Talas Spor Salonu Bocce Sahasında düzenlenen müsabakalarda 1. Dadaloğlu Şehit Osman Aydın Orta Okulu, 2. Ergenekon Orta Okulu, 3. Şehit Jandarma Er Zafer Akkaş Orta Okulu ve 4. Osman Düşüngel Orta Okulu oldu. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

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