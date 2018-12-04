Okullar Arası Bocce Yıldızlar Gençler İl Birinciliği Tamamlandı

19 - 30 Kasım 2018 tarihleri arasında Talas Spor Salonu Bocce Sahasında düzenlenen müsabakalara yıldız erkeklerde 20 okuldan 100 sporcu, yıldız kızlarda 19 okuldan 95 sporcu, genç erkeklerde 22 okuldan 110 sporcu, genç kızlarda 20 okuldan 100 sporcu katıldı.

Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Müsabaka sonuçları aşağıdaki gibi gerçekleşti:

YILDIZ KIZLAR:

1. BUĞDAYLI ORTAOKULU

2. OSMAN DÜŞÜNGEL ORTAOKULU

3. ZENGER GÜÇ ORTAOKULU

4. ERGENEKON ORTAOKULU

YILDIZ ERKEKLER:

1. BUĞDAYLI ORTAOKULU

2. MİMARSİNAN ORTAOKULU

3. İBRAHİM TENNURİ ORTAOKULU

4. DERVİŞ ÇAKIRTEKİN ORTAOKULU

GENÇ KIZLAR:

1. ALİ RIZA ÖZDERİCİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

2. SEYİDE DALOĞLU ANADOLU LİSESİ

3. CELAL BAYAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

4. 75.YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ

GENÇ ERKEKLER:

1. ERTUĞRUL GAZİ ANADOLU LİSESİ

2. FATİH KARCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

3. MUZAFFER BEZİRCİLİOĞLU ANADOLU LİSESİ

4. CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ