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Okullar Arası Boks Gençler il Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Boks Genç (A-B) Erkekler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


18-20 Mart 2019 tarihleri arsında Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara Genç (A-B) Erkeklerde 31 okuldan 68 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.


Müsabakalarda ringe çıkıp derece elden sporcularımız 15-18 Nisan 2019 tarihleri arasında Mersin İlinde ve 02-06 Mayıs 2019 Tarihleri arasında Yozgat İlinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek.

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