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Okullar arası Genç Erkekler Masa Tenisi İl Birinciliği tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


26 - 28 Kasım 2018 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 39 erkek takımından 156 sporcu, 21 kız takımından 84 sporcu olmak üzere toplamda 60 takımdan 240 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda; Erkeklerde ; 1.Ahmet Eren Anadolu Lisesi, 2.Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi, 3.Sami Yangın Anadolu Lisesi ve 4.Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kızlarda; 1.Özel Genç Sultan Koleji, 2. 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 3.Hisarcık Şehit Tarık Koçoğlu Anadolu Lisesi ve 4.Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi oldu.


Turnuva sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

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