Okullar arası Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği Tamamlandı

18 - 26 Aralık 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Argıncık Futbol Sahasında gerçekleşen müsabakalarda genç kızlar okullar arası il birinciliği için kıyasıya mücadele etti.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda; 1. Kayseri Spor Lisesi, 2. Özel Kayseri Yıldız Anadolu Lisesi, 3. Şerife Bacı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ve 4. Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından verildi.