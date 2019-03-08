Okullar Arası Gençler 8 Top Bilardo İl Birinciliği Tamamlandı

4 - 6 Mart 2019 tarihleri arasında Paşa Bilardo Salonunda düzenlenen müsabakalarda sporcular İl Birincisi olabilmek için mücadele etti.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda; birinci Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Onur Akçalı), ikinci Sami Yangın Anadolu Lisesi (Bedirhan Sarıkaya), üçüncü Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi (Talat Yörük) ve dördüncü Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ( Hasan Tahsin Zengin) oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.