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Okullar arası Gençler Hentbol İl Birinciliği başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Hentbol İl birinciliği Talas Spor Salonunda başladı.


29 Kasım 2018 Perşembe günü başlayan hentbol müsabakalarında genç erkeklerde 9 takım 2 grupta mücadele ederken genç kızlarda ise 6 lise takımı tek devreli lig usulüne göre turnuvada güçlerini ortaya koyacak.


Gençler hentbol müsabakalarında ilk 4'ü elde edecek kız takımları 16 Ocak 2019'da, genç erkeklerde ise 18 Ocak 2019 tarihinde oynanacak müsabakaların ardından belirlenecek.

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