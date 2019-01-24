Okullar arası gençler Hentbol İl Birinciliği Yarışmaları sona erdi

29 Kasım 2018- 18 Ocak 2019 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara genç erkeklerde 9 Okuldan 126 sporcu ve genç kızlarda 6 okuldan 84 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Genç erkeklerde ilk iki dereceyi elde eden Kayseri Spor Lisesi ile Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve genç kızlarda birinci olan Kayseri Spor Lisesi İlimizi 28 Şubat- 03 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan grup müsabakalarında temsil edecekler.

Müsabaka sonuçları aşağıdaki gibidir.

Genç Erkekler:

1 - Kayseri Spor Lisesi

2 - Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3 - Kayseri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

4 - Talas Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lises

Genç Kızlar:

1 - Kayseri Spor Lisesi

2 - Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi

3 - Şaban Fazlıoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

4 - Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi