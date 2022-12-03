Okullar arası gençler Hentbol müsabakaları başladı

Okullar arası gençler hentbol müsabakaları Talas Spor Salonu'nda başladı. Erkeklerde ve kızlarda 5'er takımın mücadele vereceği okullar arası gençler Hentbol İl birinciliği 01-12 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Talas Spor Salonu'nda oynanan ilk maçlar ile başlayan hentbol müsabakaları büyük bir heyecan ile devam edecek. Genç kızlar kategorisinde Celal Bayar Anadolu Lisesi, Özel Kayseri Simya Koleji Anadolu Lisesi, Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi, Şeker Anadolu Lisesi, Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi yer alırken genç erkekler kategorisinde ise Özel Kayseri Simya Koleji Anadolu Lisesi, Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Develi Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi, Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi ve Özel Kayseri Uğur Anadolu Lisesi katıldı. İlk karşılaşmalarda genç kızlarda Celal Bayar Anadolu Lisesi, Şeker Anadolu Lisesi'ni 14-6 mağlup ederken Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi, Özel Kayseri Simya Koleji Anadolu Lisesi'ni 22-1 gibi farklı mağlup etti. Genç erkekler kategorisinde Talas Atatürk MTAL, Özel Kayseri Simya Koleji Anadolu Lisesi'ni 15-4 mağlup ederken Özel Kayseri Uğur Anadolu Lisesi, Develi Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi karşısında müsabakaya çıkmadı ve hükmen galip sayıldı.

Müsabakalarda Kayseri bölgesi klasman, il ve aday hentbol hakemleri görev aldı. Okullar arası gençler hentbol il birinciliği müsabakaları 12 Aralık 2022 Pazartesi günü oynanacak mücadelelerin ardından sona erecek ve kupa-madalyalar sahiplerini bulacak. Gençlik ve Spor Talas İlçe Müdürü Ferdi Şafak, Hentbol Kayseri Temsilcisi Mehmet Fatih Kaymaz ve Talas Spor Salonu Salon Şefi Feride Taşbakan okullar arası hentbol gençler turnuvasının sağlıklı şekilde yürütülmesi için tüm hazırlıkları yaptıkları ifade ederek katılan takımlara başarılar dilediler.